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Барулин: Бобровскому достаточно одной великолепной игры, чтобы «Флорида» подняла кубок

Барулин: Бобровскому достаточно одной великолепной игры, чтобы «Флорида» подняла кубок
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Чемпион мира, бывший голкипер ЦСКА, «Ак Барса» и сборной России Константин Барулин оценил игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«В прошлых двух матчах при правильном выборе позиции Сергеем шайба всё равно находила лазейку. Карты больше сошлись для «Эдмонтона». В пятом матче была допущена ошибка, но, опять же, это были действия всей команды.

Желаю в дальнейшем «Флориде» удачи, и посмотрим, как будет серия развиваться. Думаю, Серёга всё прекрасно понимает и готовится к следующим матчам. Ему достаточно одной великолепной игры, чтобы «Флорида» подняла кубок», — сказал Барулин в интервью «Советскому спорту».

За последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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