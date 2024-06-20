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The Athletic выбрал Могильного и Дацюка как главных претендентов на включение в Зал славы

The Athletic выбрал Могильного и Дацюка как главных претендентов на включение в Зал славы
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Журналисты североамериканского портала The Athletic выбрали главных претендентов на включение в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

Главными претендентами стали два бывших российских хоккеиста: Павел Дацюк и Александр Могильный. Они были выбраны в 1-м туре голосования журналистов. Кроме данных экс-игроков, в 3-м и 4-м турах были выбраны Кёртис Джозеф и Ши Уэбер. Российский бывший защитник клубов НХЛ Сергей Гончар в окончательную четвёрку не попал, хотя был в списке номинантов.

Всего в НХЛ Дацюк провёл в регулярных чемпионатах 953 матча и набрал 918 (314+604) очков. Павел — олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, чемпион России, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Могильный — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провёл 990 матчей, в которых записал на свой счёт 1032 (473+559) очка.

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