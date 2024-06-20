«Вопросов пока много». Экс-директор «Трактора» — о подготовке челябинского клуба к сезону

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о подготовке челябинского клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Всё зависит от нового главного тренера Бенуа Гру, как он сработается. Я пока не слышал о том, какой он видит команду в новом сезоне. Ждём от «Трактора» новой игры. Хотя остроатакующий хоккей, о котором мы мечтаем, пока не намечается, на мой взгляд.

У меня есть сомнения по Робинсону. Возможно, что он не покажет тот кураж, который был у него в концовке прошлого сезона. Есть надежда на подписанных игроков, посмотрим, что нового они привнесут. Важно будет и то, кто будет вторым вратарём, чтобы Зак Фукале не расслабился. Возможно, надо было подписать ещё одного хорошего голкипера, чтобы была сильная конкуренция. Вопросов пока много», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.