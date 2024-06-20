Контракт Овечкина — самый неэффективный в «Вашингтоне» в сезоне по версии The Athletic

The Athletic оценил контракты «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024, выделив среди них самые неэффективные. Рейтинг представляет собой комплексный показатель, который учитывает такие факторы, как количество очков, влияние на защиту, игра в неравных составах, блокированные удары, вбрасывания и многое другое. Этот рейтинг затем переводится в рыночную стоимость — и эта рыночная стоимость сравнивается с фактической.

По данному рейтингу самый неэффективный контракт «Вашингтона» в сезоне-2023/2024 у российского капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Ядро «Вашингтона» заметно стареет. 31 гол Овечкина — это очень впечатляюще для 38-летнего игрока, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших при игре в обороне среди всех нападающих», — сказано в статье.

Напомним, кэпхит контракта Овечкина составляет $ 9,5 млн.

На втором месте среди самых неэффективных — контракт Ти Джея Оши (кэпхит — $ 5,75 млн), на третьем — Ник Дженсен ($ 4,05 млн), четвёртый — Том Уилсон ($ 5,16 млн).