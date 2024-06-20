Рыбин — о Бобровском: все мы люди, все устают, камни в него бросать не будем

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Все мы люди, все устают. Такое просто бывает, не сложились для него матчи. Критика? Ну, камни не будем в него бросать. Учитывая ту нагрузку, тот объём, который он выдаёт, и то, как он играет, — неудивительно, что он устал. Замена в четвёртом матче — это логически правильный ход от тренера. Было понятно, что вы уже не отыграетесь. Зачем Бобровского ломать до конца? Надо, чтобы он уже готовился к следующей игре», — сказал Рыбин в интервью «Советскому спорту».

За последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.