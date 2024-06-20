«Лос-Анджелес Кингз» представил новый логотип клуба, сообщает пресс-служба калифорнийской команды.

Фото: «Лос-Анджелес Кингз»

Напомним, «короли» завершили прошлый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 99 очков. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 «Кингз» проиграли «Эдмонтон Ойлерз» в пяти матчах.

Отметим, что «Лос-Анджелес Кингз» — двукратный обладатель Кубка Стэнли. Главный трофей лиги клуб выигрывал в в сезонах-2011/2012 и 2013/2014.

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли:

Вчера, 19 июня, «Лос-Анджелес» и «Вашингтон Кэпиталз» совершили обмен хоккеистами. «Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кемпера на нападающего «Лос-Анджелеса» Пьер-Люка Дюбуа.