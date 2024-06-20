Филатов назвал ключевой фактор успешной игры «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов высказался об успешной игре «Эдмонтон Ойлерз» в последних матчах финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Можно смело сказать, что «Эдмонтон» в игре. Счёт 3-2, серия едет в Канаду. Ключевым фактором стало то, что до третьего периода пятой игры «Эдмонтон» выиграл шесть периодов подряд. По качеству и содержанию игры «нефтяники» сильнее своего соперника. Я б не стал забывать и то, что в первом матче «Эдмонтон» полностью переиграл «Флориду» по голевым моментам. Но говорить, что «Флорида» сломалась, я б не стал. Она в прошлой игре практически вернулась», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.