Канарейкин: Бобровский и Макдэвид — ключевые фигуры финала Кубка Стэнли

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал ход финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз и «Эдмонтон Ойлерз» (3-2).

«Мы видим, что инициатива стремительно перешла к «Эдмонтону». Уже на этом этапе финала решают любые нюансы, от счастья и удачи до мастерства и дисциплины. Сейчас успех команды складывается из всех этих частей. Я соглашусь, что от «Флориды» сейчас отвернулась удача. Здесь любая мелочь определяет победу, и именно так произошло в последней игре. В трёх матчах мы отмечали феноменальную игру Бобровского. Даже сейчас он играет уверенно, но в последних двух играх проходят шайбы не без везения. Тут и Макдэвид свою роль играет, который очень хорошо чувствует момент для броска. Бобровский и Макдэвид — две ключевые фигуры, и сейчас чаша весов склоняется на игрока «Эдмонтона», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

За последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.