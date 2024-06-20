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«Юта» сыграет предсезонные матчи с «Колорадо» и «Вегасом» в сентябре и октябре

«Юта» сыграет предсезонные матчи с «Колорадо» и «Вегасом» в сентябре и октябре
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«Колорадо Эвеланш» представил график предсезонных матчей клуба. «Лавины» сыграют шесть матчей с тремя соперниками — «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» и «Ютой».

Встречи с «Ютой» состоятся 29 сентября и 6 октября. Команды сыграют по разу дома и в гостях. Матчи с «Далласом» пройдут 23 и 27 сентября, с «Вегасом» — 1 и 3 октября. Игра «Юты» и «Вегаса» состоится 27 сентября.

Напомним, ранее «Юта» носила название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Команда будет выступать на современной 16-тысячной арене. При этом планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей. Ранее «Юта» подписала соглашение с первым игроком. Им стал шведский нападающий Ноэль Норд.

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