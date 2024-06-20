«Ванкувер» разрешил командам общаться с Михеевым по возможному обмену

Агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Ильи Михеева Дэн Мильштейн подтвердил, что «косатки» разрешили другим командам общаться с форвардом на предмет возможного перехода хоккеиста. Об этом сообщает The Province.

«Конечно, это не гарантия того, что что-то произойдёт, но это чёткое заявление руководства «Ванкувера» о том, в каком направлении они хотели бы развивать свой состав», — сказано в статье.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. Нынешний контракт форварда с зарплатой $ 4,75 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Напомним, ранее корреспондент Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщал, что потенциальные команды просят добавить в возможную сделку по Михееву ещё один актив.