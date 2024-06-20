Московское «Динамо» отдало 19-летнего защитника в аренду «Сочи»

Защитник московского «Динамо» Никита Баклашёв следующий сезон проведёт в системе «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В прошедшем сезоне защитник провёл за молодёжную команду московского клуба 41 игру, записав на свой счёт 9 (3+6) результативных баллов с коэффициентом полезности «+10». В общей сложности на счету игрока обороны 138 игр в МХЛ, в которых он набрал 28 (6+22) очков при показателе полезности «+29».

В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».