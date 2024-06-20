ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» опубликовал расписание предсезонных матчей

«Вашингтон» опубликовал расписание предсезонных матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала расписание предсезонных матчей.

Всего столичная команда проведёт шесть матчей. Полное расписание выглядит так (дата указана по времени США):

  • 22 сентября — «Филадельфия Флайерз» (дома);
  • 24 сентября — «Бостон Брюинз» (в гостях);
  • 25 сентября — «Нью-Джерси Дэвилз» (в гостях);
  • 27 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (дома);
  • 30 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (в гостях);
  • 5 октября — «Бостон Брюинз» (дома).

В текущем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко.

Ранее журналисты сайта The Athletic оценили контракты «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024, выделив среди них самые неэффективные.

Материалы по теме
Контракт Овечкина — самый неэффективный в «Вашингтоне» в сезоне по версии The Athletic
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android