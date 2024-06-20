«Вашингтон» опубликовал расписание предсезонных матчей

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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала расписание предсезонных матчей.

Всего столичная команда проведёт шесть матчей. Полное расписание выглядит так (дата указана по времени США):

22 сентября — «Филадельфия Флайерз» (дома);

24 сентября — «Бостон Брюинз» (в гостях);

25 сентября — «Нью-Джерси Дэвилз» (в гостях);

27 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (дома);

30 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (в гостях);

5 октября — «Бостон Брюинз» (дома).

В текущем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко.

Ранее журналисты сайта The Athletic оценили контракты «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024, выделив среди них самые неэффективные.