«Вашингтон» опубликовал расписание предсезонных матчей
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала расписание предсезонных матчей.
Всего столичная команда проведёт шесть матчей. Полное расписание выглядит так (дата указана по времени США):
- 22 сентября — «Филадельфия Флайерз» (дома);
- 24 сентября — «Бостон Брюинз» (в гостях);
- 25 сентября — «Нью-Джерси Дэвилз» (в гостях);
- 27 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (дома);
- 30 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (в гостях);
- 5 октября — «Бостон Брюинз» (дома).
В текущем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко.
Ранее журналисты сайта The Athletic оценили контракты «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024, выделив среди них самые неэффективные.
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