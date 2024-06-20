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33-летний канадский нападающий Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем»

33-летний канадский нападающий Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем»
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33-летний канадский нападающий Колин Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунь Ред Стар» на один год, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Форвард пополнил состав «Куньлуня» перед стартом сезона-2022/2023. В регулярке прошедшего сезона Кэмпбелл сыграл 53 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков с показателем полезности «-5». Всего же за карьеру в КХЛ Колин провёл 71 матч, в которых записал на свой счёт 26 (13+13) баллов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

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