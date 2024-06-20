Рябыкин: трофей самого ценного игрока плей-офф НХЛ отдадут Макдэвиду, это бизнес

Чемпион России — 2004 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 Дмитрий Рябыкин заявил, что «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли — отдадут капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.

— Бобровскому достанется приз самого ценного игрока плей-офф?

— Вот здесь есть сомнения. Макдэвид набрал мощный ход, идёт в плей-офф по графику два очка за игру, до великого рекорда Гретцки 1985 года — всего шесть очков.

В такой ситуации вся машина НХЛ разогнана под Макдэвида, раскрутка идёт мощнейшая, всюду — только канадец. Подозреваю, что даже если в решающем матче Бобровский сыграет на ноль и выиграет для «Флориды» Кубок Стэнли, машина НХЛ не остановится — и трофей самого ценного отдадут Макдэвиду. Это бизнес, — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.