«Это фарс». Журналист из Нью-Йорка раскритиковал расписание финальной серии Кубка Стэнли

Журналист New York Post Ларри Брукс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) раскритиковал расписание финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Расписание плей-офф в НХЛ просто преступно. Люди уже несколько недель живут в летнем режиме. Финал тянется бесконечно долго после бесконечного ожидания начала серии. Драфт будет проведён за два или три дня до начала открытия рынка свободных агентов. Это фарс», — написал Брукс.

Напомним, «нефтяники» после пятого матча сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.