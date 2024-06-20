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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид поделился ожиданиями от шестой игры финала Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид поделился ожиданиями от шестой игры финала Кубка Стэнли
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от шестой игры финала Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Нет команды, которая была бы более готова к этому моменту, чем наша», — приводит слова Макдэвида журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Канадский форвард вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф. Лидером по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли является Уэйн Гретцки — 47 очков в 1985 году. На втором месте Марио Лемье — 44 в 1991-м. Третий результат также за Гретцки — 43 в 1988-м.

Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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