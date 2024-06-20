ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Score включил россиянина в 10 лучших хоккеистов НХЛ, которых могут обменять летом

The Score включил россиянина в 10 лучших хоккеистов НХЛ, которых могут обменять летом
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Джош Вегман в статье на сайте The Score представил список из 10 лучших хоккеистов НХЛ, которых могут обменять нынешним летом.

В этот список вошел российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич.

«Бучневич оказался в этом списке по той же причине, что и многие другие игроки: у него заканчивается последний год контракта. Бучневич показал свой лучший хоккей с момента перехода в «Сент-Луис», набрав 206 очков в 216 матчах. Неясно, в каком направлении хотят двигаться «блюзмены», но Павел будет востребован, если он выйдет на рынок свободных агентов», — сказано в статье.

Кроме Бучневича в список попали: Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Мартин Нечас («Каролина Харрикейнз»), Николай Элерс («Виннипег Джетс»), Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс»), Тревор Зеграс, Фрэнк Ватрано (оба — «Анахайм Дакс»), Джейкоб Чикран («Оттава Сенаторз»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).

Материалы по теме
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о ходе переговоров о новом контракте с Бучневичем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android