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Капитан «Питтсбурга» Кросби оценил игру Коннора Макдэвида в Кубке Стэнли

Капитан «Питтсбурга» Кросби оценил игру Коннора Макдэвида в Кубке Стэнли
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал игру лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«То, что он делает, невероятно. Каким-то образом он вышел на другой уровень, особенно в плей-офф, что сложно сделать», — сказал Кросби в интервью The Athletic.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Канадский форвард вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф. Лидером по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли является Уэйн Гретцки — 47 очков в 1985 году. На втором месте Марио Лемье — 44 в 1991-м. Третий результат также за Гретцки — 43 в 1988-м.

Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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