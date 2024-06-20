Стэмкос: если и есть игрок, который может вернуть команду с 0-3 в серии, то это Макдэвид

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в плей-офф НХЛ.

«Он даже подошёл ко мне, чтобы поговорить о моём опыте, когда мы выиграли Кубок Стэнли, о том, что для этого потребовалось, и тому подобном. Он одержим победами, страстью и стремлением стать лучшим, чтобы помочь своей команде выиграть кубок. Удивительно, насколько он конкурентоспособен во всех аспектах. Он всегда хочет побеждать — в зале, на льду или тренировочных играх. Если и есть игрок, который может вернуть команду с 0-3 в серии, то это он», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.