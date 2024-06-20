Вайсфельд ответил, что не получилось у «Флориды» в пятом матче финала с «Эдмонтоном»

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, что не получилось у «Флориды Пантерз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» (3:5).

«Меня не удивил такой результат, и какой-то закономерности тут нет. Команды практически сопоставимы. 4:3, пятая в пустые – что тут может удивить?

Что пошло не так у «Флориды»? А можно с другой стороны взглянуть – что пошло так у «Эдмонтона». Макдэвид набирает четыре очка, лучший игрок мира. Равные команды, поэтому так и получается», – сказал Вайсфельд в интервью Vprognoze.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.