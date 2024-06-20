Зарипов: был удивлён, что «Металлург» в финале на первый взгляд не испытал трудностей

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о победе «Металлурга» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Признаюсь, немного удивлён был, что «Металлург» дошёл до конца и в финале на первый взгляд не испытал трудностей. Хотя я знаю, что это только видимость и за каждую победу ребята отдают себя полностью. Очень рад за них», — приводит слова Зарипова «Российская газета».

Напомним, Зарипов в составе «Магнитки» становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). Ещё три Кубка Гагарина Данис выиграл в составе «Ак Барса».

«Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. В финальной серии «Магнитка» была сильнее ярославского «Локомотива» (4-0).

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