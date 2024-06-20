Обладатель Кубка Стэнли: Макдэвид — самый доминирующий игрок, который когда-либо был в НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал выступление капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«То, что он сейчас делает, просто невероятно. У него так много очков. Он часто играет важную роль, когда выходит на лёд. Сколько бы люди ни говорили: «Давай проведём силовой против него или достанем», у тебя ничего не выйдет. Он слишком быстрый. Он слишком проворный. Ты не сможешь до него дотронуться. Он невероятен.

И он делает это не против «Сан-Хосе» в декабре, он делает это в июне, среди двух лучших команд лиги. И теперь он даёт своей команде шанс отыграться. Очевидно, что у них осталось не так много возможностей, но они дают себе шанс.

Он, должно быть, самый доминирующий игрок, который когда-либо играл в НХЛ. Сейчас игра такая быстрая, и то, как он реагирует на это, просто невероятно. Коннор должен быть тем парнем, который добьётся своего», — цитирует Маршессо The Athletic.