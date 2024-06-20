Чемпион мира: никто не говорит, что «Флорида» просядет, это финал

Чемпион мира, бывший голкипер ЦСКА, «Ак Барса» и сборной России Константин Барулин оценил две победы подряд «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Это плей-офф, каждая игра — новый бой, и никто не будет просто так опускать руки. Возможно, многие думали, что у «Флориды» сложится лёгкая победа из четырёх или из пяти матчей. Но мы видим, что «Эдмонтон» перестроился, собрался и уже выиграл две встречи. Они были настроены и во всех предыдущих встречах, но где-то чего-то не хватило. Лидеры снова повели за собой команду. Макдэвид набрал четыре очка, в предыдущей встрече тоже много набрал. Поэтому вся борьба ещё впереди. Всё будет зависеть от настроя самих игроков. И никто не говорит, что «Флорида» просядет, это финал», — приводит слова Барулина «Советский спорт».

Напомним, «нефтяники» после пятого матча сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.