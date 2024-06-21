Главный тренер «Флориды» Морис: теперь на «Эдмонтон» тоже есть давление

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о давлении на «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Когда вам нечего терять, в этом есть свобода. Когда вам есть что защищать, иногда вы чувствуете необходимость защитить это. Я думаю, что давление между нами стало ближе. Ставка теперь больше для обеих команд, тогда как ранее она была такой только для нас. Сейчас цель для них ближе, и, я думаю, в этом мы сравнялись», — приводит слова Мориса ESPN.

Напомним, «Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч финальной серии пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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