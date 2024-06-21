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Егор Чинахов подписал новый контракт с «Коламбусом»

Егор Чинахов подписал новый контракт с «Коламбусом»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов подписал новый контракт с американским клубом.

Соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2025/2026. По нему форвард получит $4,2 млн.

«Егор — выдающийся молодой хоккеист, который демонстрировал устойчивый прогресс в течение первых трёх сезонов в нашей команде. Мы считаем, что у него есть шанс стать для нас очень хорошим игроком, и мы рады, что он продолжит расти в «Блю Джекетс» — приводит слова генерального менеджера Дон Уодделл пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 23-летний Чинахов провёл 53 встречи в регулярном чемпионате, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 голевых передач, набрав в общей сложности 29 баллов за результативность.

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