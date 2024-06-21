Ягр оценил шансы Макдэвида получить «Конн Смайт» даже в случае проигрыша в финале КС

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр высказался о возможности, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид может получить «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф — даже в случае проигрыша его команды в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

«Почему нет? Я люблю «Пантерз» — Баркова, Бобровского, Ткачука, но Коннор — это совершенно другой хоккеист», — написал Ягр в комментариях в социальных сетях.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

Напомним, сейчас «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-2 и находятся в шаге от победы в финале НХЛ. Шестой матч серии пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Встреча будет сыграна на домашнем льду «нефтяников».