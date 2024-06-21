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«Давление — это преимущество». Тарасенко — о шестом матче с «Эдмонтоном»

«Давление — это преимущество». Тарасенко — о шестом матче с «Эдмонтоном»
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о настрое на шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Я думаю, что давление — это преимущество. Это значит, что ты делаешь что-то важное.… Что бы ни случилось, это случалось и раньше. Мы здесь для того, чтобы сегодня показать нашу лучшую игру», — приводит слова Тарасенко журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии со счётом 3-2 и находится в шаге от победы в финале Кубка Стэнли — 2024. Шестой матч соперников пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Встреча будет сыграна на домашнем льду «нефтяников».

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