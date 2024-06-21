Голкипер «Миннесоты» Флёри заявил, что завершит карьеру после сезона-2024/2025

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри завершит карьеру игрока после будущего сезона-2024/2025.

«Будущий вратарь Зала славы Марк-Андре Флёри подтвердил сегодня то, что он сказал в конце года, выступая перед журналистами: следующий сезон будет для него последним», — написал хоккейный функционер Аллан Уолш в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В апреле 39-летний голкипер подписал с «Уайлд» однолетнее соглашение на $ 2,5 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Флёри 39 матчей за «Миннесоту», в которых он отражал в среднем 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,98 и двух шат-аутах. Также, он стал четвёртым голкипером в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 сыгранных матчей.

Канадский вратарь является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017 годы) и обладателем «Везина Трофи» — 2021. В 2010 году стал олимпийским чемпионом 2010 года в составе сборной Канады.