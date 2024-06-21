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Денис Куляш назначен главным тренером клуба МХЛ «Капитан»

Денис Куляш назначен главным тренером клуба МХЛ «Капитан»
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Бывший защитник сборной России Денис Куляш назначен на должность главного тренера команды Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Капитан».

В прошлом сезоне специалист работал в качестве помощника Константина Касаткина, возглавлявшего клуб.

Ассистентом Куляша стал Андрей Таратухин, который будет отвечать за работу с нападающими. В сезоне-2023/2024 он также входил в тренерский штаб «Капитана».

Новым тренером вратарей назначен Артём Артемьев. В 2022 году он уже работал с Куляшом в тренерском штабе «Юнисон-Москва», который тогда играл в НМХЛ.

Напомним, «Капитан» в прошедшем регулярном сезоне занял последнее, девятое место в турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции. В 52 встречах регулярки команда набрала 35 очков.

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