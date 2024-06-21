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Борна Рендулич подпишет двухлетний контракт со СКА

Борна Рендулич подпишет двухлетний контракт со СКА
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Как стало известно «Чемпионату», хорватский нападающий Борна Рендулич подпишет новое соглашение с хоккейным клубом СКА. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Контракт будет рассчитан на два сезона.

В прошедшем сезоне 32-летний Рендулич провёл в составе петербургской команды 51 матч регулярного чемпионата, набрав 27 (11+16) очков. В плей-офф форвард принял участие в одной игре, в которой не отметился результативными действиями.

Также он сыграл в 16 встречах за «Сочи», забросил девять шайб и отдал шесть голевых пасов, набрав в общем 15 баллов.

Всего в КХЛ на счету Рендулича 158 матчей и 84 набранных очка — 41 забитый гол и 43 передачи. Помимо СКА и «Сочи», нападающий играл в подмосковном «Витязе».

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