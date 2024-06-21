Драйзайтль заявил, что недоволен своей игрой в серии с «Флоридой»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал свою игру в финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Я недоволен тем, как обстоят дела с моей игрой. Я не смог найти свою игру или встать на ноги. У меня высокие стандарты, но я ещё соответствую им. Мне нужно найти это.

Я всегда мог вернуться в те отрезки, где у меня не всё получалось. Очень рад, что сегодня вечером я пришёл и увидел это», — приводит слова Драйзайтля журналист Джейсон Грегор в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Драйзайтль является вторым снайпером «нефтяников» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На счету форварда 10 заброшенных шайб в 23 матчах плей-офф, однако в серии с «пантерами» ему ещё не удавалось забить. Всего игрок набрал 30 очков. Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии со счётом 3-2 и находятся в шаге от победы в финале Кубка Стэнли — 2024. Шестой матч соперников пройдёт 22 июня и начнётся в 3:00 мск.