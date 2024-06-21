Макдэвид — об игре «Эдмонтона» в последних матчах: даже четвёртая пятёрка была великолепна

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об игре своих партнёров по команде в двух последних матчах финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Они были великолепны — и при игре «пять на пять», и в атаке. Каждый из этих троих парней [реализовавших большинство] — настоящий убийца, но и в равных составах они отлично справлялись, выходя против кого бы то ни было. Будь то звено Баркова или любое другое, они были великолепны, и это немаловажно. Даже четвёртая пятёрка тоже замечательно играла.

Я имею в виду, что в этот отрезок сезона для победы нужен каждый человек. К нам приходили ребята из другого состава и отлично справлялись с работой, а те, кто остался вне состава, остаются готовыми, если придёт их время. Так что это действительно была общая командная работа, направленная на то, чтобы довести нас до такого положения», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.