ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид — об игре «Эдмонтона» в последних матчах: даже четвёртая пятёрка была великолепна

Макдэвид — об игре «Эдмонтона» в последних матчах: даже четвёртая пятёрка была великолепна
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об игре своих партнёров по команде в двух последних матчах финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Они были великолепны — и при игре «пять на пять», и в атаке. Каждый из этих троих парней [реализовавших большинство] — настоящий убийца, но и в равных составах они отлично справлялись, выходя против кого бы то ни было. Будь то звено Баркова или любое другое, они были великолепны, и это немаловажно. Даже четвёртая пятёрка тоже замечательно играла.

Я имею в виду, что в этот отрезок сезона для победы нужен каждый человек. К нам приходили ребята из другого состава и отлично справлялись с работой, а те, кто остался вне состава, остаются готовыми, если придёт их время. Так что это действительно была общая командная работа, направленная на то, чтобы довести нас до такого положения», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
Ягр оценил шансы Макдэвида получить «Конн Смайт» даже в случае проигрыша в финале КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android