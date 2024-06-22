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«Эдмонтон» — «Флорида»: канадский клуб ведёт по итогам второго периода со счётом 3:0

«Эдмонтон» — «Флорида»: канадский клуб ведёт по итогам второго периода со счётом 3:0
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Сейчас, идёт шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантер». После второго периода «нефтяники» выигрывают со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились Уоррен Фёгеле, Адам Хенрик и Зак Хаман.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5)     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5)     3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5)     4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en)     5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)    

Счёт серии после пяти матчей составляет 3-2 в пользу «Флориды».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который обыграл в финале «Флориду» со счётом 4-1 в серии. Самым же титулованным клубом является «Монреаль Канадиенс» — 24 трофея.

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