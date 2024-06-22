«Эдмонтон» — «Флорида»: канадский клуб ведёт по итогам второго периода со счётом 3:0

Сейчас, идёт шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантер». После второго периода «нефтяники» выигрывают со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились Уоррен Фёгеле, Адам Хенрик и Зак Хаман.

Счёт серии после пяти матчей составляет 3-2 в пользу «Флориды».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который обыграл в финале «Флориду» со счётом 4-1 в серии. Самым же титулованным клубом является «Монреаль Канадиенс» — 24 трофея.