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39-летний Кори Перри вышел на 14-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф

39-летний Кори Перри вышел на 14-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф
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В эт минуты идёт шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантер». После завершения второго периода «нефтяники» ведут в счёте (3:0).

В этом матче принимает участие нападающий «нефтяников» Кори Перри, который сегодня проводит 214-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом, канадский форвард перемещается на 14-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, догоняя по этому показателю двух хоккеистов — Рэя Бурка и Кевина Лоу (оба также сыграли по 214 матчей).

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5)     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5)     3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5)     4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en)     5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)    

Ближайшей целью для Кори теперь является показатель Ларри Мёрфи, который провёл 215 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Патрик Руа (247). В пятёрку лучших также входят Марк Мессье (236) и Клод Лемье (234). 39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ по матчам в плей-офф.

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