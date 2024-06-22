39-летний Кори Перри вышел на 14-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф

В эт минуты идёт шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантер». После завершения второго периода «нефтяники» ведут в счёте (3:0).

В этом матче принимает участие нападающий «нефтяников» Кори Перри, который сегодня проводит 214-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом, канадский форвард перемещается на 14-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, догоняя по этому показателю двух хоккеистов — Рэя Бурка и Кевина Лоу (оба также сыграли по 214 матчей).

Ближайшей целью для Кори теперь является показатель Ларри Мёрфи, который провёл 215 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Патрик Руа (247). В пятёрку лучших также входят Марк Мессье (236) и Клод Лемье (234). 39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ по матчам в плей-офф.