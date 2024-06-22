Хайман побил рекорд Овечкина и Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке
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В эт минуты идёт шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантер». На момент написания новости в матче третий период, «нефтяники» ведут в счёте (4:1).
НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5) 2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5) 3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5) 3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5) 4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en) 5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)
Третий гол в составе хозяев в свой актив записал канадский форвард Зай Хайман. Для 32-летнего хоккеиста эта шайба стала 16-й в текущем плей-офф НХЛ. Таким образом, он побил рекорд Овечкина и Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке и стал лучшим снайпером отдельно взятого турнира. Ранее это звание делили между собой такие звёзды как Сидни Кросби и Александр Овечкин.
Напомним, счёт в серии до этого матча был 3:2 в пользу «Флориды». В случае победы «Ойлерз» этот счёт сравняют. Также отметим, что первые три противостояния в финале остались за «Пантерз»
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