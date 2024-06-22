Хайман побил рекорд Овечкина и Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке

В эт минуты идёт шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантер». На момент написания новости в матче третий период, «нефтяники» ведут в счёте (4:1).

Третий гол в составе хозяев в свой актив записал канадский форвард Зай Хайман. Для 32-летнего хоккеиста эта шайба стала 16-й в текущем плей-офф НХЛ. Таким образом, он побил рекорд Овечкина и Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке и стал лучшим снайпером отдельно взятого турнира. Ранее это звание делили между собой такие звёзды как Сидни Кросби и Александр Овечкин.

Напомним, счёт в серии до этого матча был 3:2 в пользу «Флориды». В случае победы «Ойлерз» этот счёт сравняют. Также отметим, что первые три противостояния в финале остались за «Пантерз»