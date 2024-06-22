«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в шестом матче финала Кубка Стэнли

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Адам Хенрик, Зак Хаман, Райан Маклауд и Дарнелл Нурс.

За «Флориду» единственный гол забил Александр Басков. Голевую передачу отдал российский защитник Дмитрий Куликов. На счету Сергея Бобровского 16 сейвов.

После шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который обыграл в финале «Флориду» со счётом 4-1 в серии. Самым же титулованным клубом является «Монреаль Канадиенс» — 24 трофея.

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