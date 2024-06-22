«Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

В 1942 году «Торонто Мэйпл Лифс» уступал 0-3 в противостоянии с «Детройт Ред Уингз», после чего выиграл четыре матча подряд и стал чемпионом НХЛ. По сей день тот камбэк всё ещё остаётся единственным завершённым с 0-3 в истории североамериканской лиги.

Тремя годами позже теперь уже «Детройт» уступал 0-3 в финальной серии с «Торонто». Затем «красные крылья» выиграли три матча кряду, но в седьмом матче победу одержали «Мэйпл Лифс».