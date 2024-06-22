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«Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли

«Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли
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Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5)     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5)     3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5)     4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en)     5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)    

В 1942 году «Торонто Мэйпл Лифс» уступал 0-3 в противостоянии с «Детройт Ред Уингз», после чего выиграл четыре матча подряд и стал чемпионом НХЛ. По сей день тот камбэк всё ещё остаётся единственным завершённым с 0-3 в истории североамериканской лиги.

Тремя годами позже теперь уже «Детройт» уступал 0-3 в финальной серии с «Торонто». Затем «красные крылья» выиграли три матча кряду, но в седьмом матче победу одержали «Мэйпл Лифс».

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