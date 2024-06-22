Когда определится чемпион НХЛ? Дата и время начала решающего матча в финале Кубка Стэнли

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Таким образом, финальная серия перешла в седьмой матч, который и станет решающим в этом противостоянии. Команды сыграют в Санрайзе (США). Игра начнётся в ночь на 25 июня примерно в 3:00 мск. Победитель встречи станет обладателем Кубка Стэнли-2024.

Первые три матча остались за «Пантерз», однако три следующие встречи забрали «нефтянники». Также по ходу сегодняшнего матча форвард «Эдмонтона» Зак Хайман установил снайперский рекорд в отдельно взятом плей-офф XXI века. На его счету теперь 16 шайб.