Бобровский обогнал Куика и догнал Хекстолла по матчам за карьеру в плей-офф НХЛ

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл свой 93-й матч за карьеру в рамках плей-офф НХЛ. Это 24-й результат в истории лиги среди вратарей. По количеству матчей он обогнал Джонатана Куика и догнал Рона Хекстолла.

Напомним, Бобровский прошёл большую часть сегодняшнего матча на площадке. Голкипер пропустил три шайбы, две другие — были заброшены в пустые ворота после снятия вратаря и выхода на площадку шестого хоккеиста.