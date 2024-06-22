Бобровский обогнал Куика и догнал Хекстолла по матчам за карьеру в плей-офф НХЛ
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Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5) 2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5) 3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5) 3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5) 4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en) 5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл свой 93-й матч за карьеру в рамках плей-офф НХЛ. Это 24-й результат в истории лиги среди вратарей. По количеству матчей он обогнал Джонатана Куика и догнал Рона Хекстолла.
Напомним, Бобровский прошёл большую часть сегодняшнего матча на площадке. Голкипер пропустил три шайбы, две другие — были заброшены в пустые ворота после снятия вратаря и выхода на площадку шестого хоккеиста.
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