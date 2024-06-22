Зак Хайман повторил редкое достижение Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором третьего гола «нефтяников» в матче стал канадский форвард Зак Хайман, для которого эта шайба стала 16-й в нынешнем плей-офф. Ранее 32-летний форвард отличился 54 раза в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом Зак стал всего третьим действующим игроком НХЛ с 70+ голами в одном сезоне.

Хайман повторил достижение своего нынешнего одноклубника Коннора Макдэвида и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. Макдэвид в общей сложности (регулярка + плей-офф) забросил 72 шайбы в прошлом сезоне НХЛ, в активе Мэттьюса 70 голов в нынешнем сезоне.