7-я игра в финале НХЛ будет впервые с 2019 года. Гости выиграли три последних таких матча

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Седьмой и решающий матч в финале плей-офф НХЛ состоится впервые с 2019 года, когда «Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в гостях и выиграл серию (4-3). Команды сыграют в Санрайзе (США). Игра начнётся в ночь на 25 июня примерно в 3:00 мск. Победитель встречи станет обладателем Кубка Стэнли-2024.

Напомним, что первые три матча остались за «Пантерз», однако три следующие встречи забрали «нефтянники».