Зак Хайман повторил достижение Павла Буре 30-летней давности в плей-офф НХЛ

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором третьего гола «нефтяников» в матче стал канадский форвард Зак Хайман, для которого эта шайба стала 16-й в нынешнем плей-офф. Таким образом, он побил рекорд Александра Овечкина и Сидни Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке.

За последние 30 лет больше голов в одном плей-офф забил только канадский форвард Джо Сакик, который забросил 18 шайб в плей-офф — 1996. В 1994 году выступавший за «Ванкувер Кэнакс» российский нападающий Павел Буре забил 16 голов. Сегодня с ним сравнялся 32-летний Хайман.