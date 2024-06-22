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Зак Хайман повторил достижение Павла Буре 30-летней давности в плей-офф НХЛ

Зак Хайман повторил достижение Павла Буре 30-летней давности в плей-офф НХЛ
Зак Хайман
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Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором третьего гола «нефтяников» в матче стал канадский форвард Зак Хайман, для которого эта шайба стала 16-й в нынешнем плей-офф. Таким образом, он побил рекорд Александра Овечкина и Сидни Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5)     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5)     3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5)     4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en)     5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)    

За последние 30 лет больше голов в одном плей-офф забил только канадский форвард Джо Сакик, который забросил 18 шайб в плей-офф — 1996. В 1994 году выступавший за «Ванкувер Кэнакс» российский нападающий Павел Буре забил 16 голов. Сегодня с ним сравнялся 32-летний Хайман.

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