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Хенрик повторил достижение Гретцки и ещё двух игроков «Ойлерз» в финалах Кубка Стэнли

Хенрик повторил достижение Гретцки и ещё двух игроков «Ойлерз» в финалах Кубка Стэнли
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Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором победной шайбы в матче стал канадский форвард Адам Хенрик, который ранее стал автором победной шайбы ещё и в четвёртом матче этого финала. 34-летний форвард стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона», кому дважды удалось забросить решающие шайбы в матчах одной финальной серии плей-офф.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5)     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5)     3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5)     4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en)     5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)    

В 1987 году подобным достижением отметился финский форвард Яри Курри. Годом спустя его достижение повторил Уэйн Гретцки, а в 2006 году две победные шайбы в одном финале забросил Фернандо Писани. Сегодня к ним присоединился Хенрик.

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