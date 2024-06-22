Хенрик повторил достижение Гретцки и ещё двух игроков «Ойлерз» в финалах Кубка Стэнли

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором победной шайбы в матче стал канадский форвард Адам Хенрик, который ранее стал автором победной шайбы ещё и в четвёртом матче этого финала. 34-летний форвард стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона», кому дважды удалось забросить решающие шайбы в матчах одной финальной серии плей-офф.

В 1987 году подобным достижением отметился финский форвард Яри Курри. Годом спустя его достижение повторил Уэйн Гретцки, а в 2006 году две победные шайбы в одном финале забросил Фернандо Писани. Сегодня к ним присоединился Хенрик.