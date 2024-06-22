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Голкипер «Эдмонтона» установил уникальное достижение в истории финалов плей-офф НХЛ

Голкипер «Эдмонтона» установил уникальное достижение в истории финалов плей-офф НХЛ
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Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

По ходу матча канадский голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер записал в свой актив результативную передачу. Он выступил ассистентом в моменте с пятым голом своего клуба, автором которого стал Дарнелл Нурс, забросивший шайбу в пустые ворота соперника. Таким образом, Скиннер отметился уникальным достижением, став первым голкипером в истории, кому удалось набрать очко в матче финала, находясь под угрозой поражения в серии.

Скиннер по ходу матча совершил 20 спасений.

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