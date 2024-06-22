«Флорида» впервые в этом плей-офф проиграла три матча подряд

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3. Благодаря этой победе «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Команда Пола Мориса впервые в нынешнем плей-офф проиграла три матча подряд. Ранее «Пантерз» потерпели всего одно поражение в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1), два поражения в серии с «Бостон Брюинз» (4-2, в первом и пятом матчах) и два поражения в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).

В противостоянии с «синерубашечниками» «Флорида» потерпела два поражения подряд, после чего выдала шестиматчевую победную серию в нынешнем плей-офф, которая сейчас сменилась на трёхматчевую серию поражений.

Таким образом, финальная серия перешла в седьмой матч, который и станет решающим в этом противостоянии. Команды сыграют в Санрайзе (США). Игра начнётся в ночь на 25 июня не ранее 03:00 мск. Победитель встречи станет обладателем Кубка Стэнли-2024.