Хенрик стал вторым действующим игроком НХЛ с тремя победными голами в финалах плей-офф

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором победной шайбы в матче стал канадский форвард Адам Хенрик, который ранее стал автором победной шайбы ещё и в четвёртом матче этого финала. 12 лет назад выступавший в то время за «Нью-Джерси Дэвилз» Хенрик также забил победный гол в четвёртом матче финала плей-офф с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1, 2-4).

Таким образом 34-летний нападающий стал всего вторым действующим игроком НХЛ с тремя победными голами в финалах плей-офф. Примечательно, что Адам повторил достижение канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Джеффа Картера, который после завершения регулярного чемпионата уже успел объявить о завершении игровой карьеры. Но список действующих игроков НХЛ Джефф покинет только в предстоящее межсезонье.