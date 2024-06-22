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Хенрик стал вторым действующим игроком НХЛ с тремя победными голами в финалах плей-офф

Хенрик стал вторым действующим игроком НХЛ с тремя победными голами в финалах плей-офф
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Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3-3.

Автором победной шайбы в матче стал канадский форвард Адам Хенрик, который ранее стал автором победной шайбы ещё и в четвёртом матче этого финала. 12 лет назад выступавший в то время за «Нью-Джерси Дэвилз» Хенрик также забил победный гол в четвёртом матче финала плей-офф с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1, 2-4).

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5)     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5)     3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5)     4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en)     5:1 Нурс (Скиннер) – 56:57 (en)    

Таким образом 34-летний нападающий стал всего вторым действующим игроком НХЛ с тремя победными голами в финалах плей-офф. Примечательно, что Адам повторил достижение канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Джеффа Картера, который после завершения регулярного чемпионата уже успел объявить о завершении игровой карьеры. Но список действующих игроков НХЛ Джефф покинет только в предстоящее межсезонье.

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