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Уодделл — о судьбе Мерзликина: никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто

Уодделл — о судьбе Мерзликина: никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл сообщил, что латвийский голкипер Элвис Мерзликин останется в американском клубе.

«Давайте будем честны, никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто.

Люди говорят: «Ну, почему бы вам не выкупить контракт?» Это выкуп на шесть лет, и есть третий, четвёртый, пятый, шестой год, когда вам может понадобиться это место под потолком.

Так что эти два варианта мы исключаем», – приводит слова Уодделла издание The Athletic.

В сезоне-2023/2024 вратарь провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,45. В плей-офф «мундиры» не вышли. Срок соглашения Элвиса с кэпхитом $ 5,4 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

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