Невероятный камбэк «Эдмонтона», ничья в матче Франции и Нидерландов. Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии, отыгравшись с 0-3, сборная Нидерландов сыграла вничью со сборной Франции (0:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с Даяной Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в шестом матче финала Кубка Стэнли.
- Сборные Нидерландов и Франции не выявили победителя в матче Евро-2024.
- Мирра Андреева сразится с Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге, Шнайдер — с Кербер.
- «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.
- Нидерланды в матче с Францией установили антирекорд последних 44 лет.
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