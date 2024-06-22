Невероятный камбэк «Эдмонтона», ничья в матче Франции и Нидерландов. Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии, отыгравшись с 0-3, сборная Нидерландов сыграла вничью со сборной Франции (0:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с Даяной Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».