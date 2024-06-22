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22 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Евро-2024

Невероятный камбэк «Эдмонтона», ничья в матче Франции и Нидерландов. Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии, отыгравшись с 0-3, сборная Нидерландов сыграла вничью со сборной Франции (0:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с Даяной Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в шестом матче финала Кубка Стэнли.
  2. Сборные Нидерландов и Франции не выявили победителя в матче Евро-2024.
  3. Мирра Андреева сразится с Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге, Шнайдер — с Кербер.
  4. «Эдмонтон» стал третьей командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.
  5. Нидерланды в матче с Францией установили антирекорд последних 44 лет.
  6. Перу и Чили разделили очки на Копа Америка, Давила сыграл 65 минут.
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