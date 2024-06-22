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Капитан «Флориды» Барков прокомментировал поражение в шестом матче финальной серии

Капитан «Флориды» Барков прокомментировал поражение в шестом матче финальной серии
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Капитан «Флориды» Александр Барков прокомментировал поражение в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз».

«У нас было три «матчбола», но будет седьмая игра. Это мечта каждого из нас. Нам нужно быть готовыми к ней.

Наш отменённый гол? Это был офсайд. Но и после этого у нас было много шансов забросить одну или две шайбы, однако затем они сделали 3:0», — приводит слова Баркова ESPN.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

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