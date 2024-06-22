ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это чертовски сложная история». Драйзайтль — о финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

«Это чертовски сложная история». Драйзайтль — о финале Кубка Стэнли с «Флоридой»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» и поделился ожиданиями от седьмой серии противостояния.

«Это чертовски сложная история, но в конце концов мы играем ради победы. Седьмая игра будет самой сложной для нас. «Флорида» будет играть дома, от всего сердца. Нам нужно будет снова сыграть в свою игру.

Я очень горжусь тем, как мы жали себе шанс. В этом всё дело. Но ни в коем случае седьмая игра не будет лёгкой прогулкой в парке, это будет самая сложная встреча в серии», — приводит слова Драйзайтля ESPN.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

Материалы по теме
«Эдмонтон» переписывает историю НХЛ. В финале Кубка Стэнли будет великая седьмая игра!
Видео
«Эдмонтон» переписывает историю НХЛ. В финале Кубка Стэнли будет великая седьмая игра!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android