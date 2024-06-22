«Это чертовски сложная история». Драйзайтль — о финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» и поделился ожиданиями от седьмой серии противостояния.

«Это чертовски сложная история, но в конце концов мы играем ради победы. Седьмая игра будет самой сложной для нас. «Флорида» будет играть дома, от всего сердца. Нам нужно будет снова сыграть в свою игру.

Я очень горжусь тем, как мы жали себе шанс. В этом всё дело. Но ни в коем случае седьмая игра не будет лёгкой прогулкой в парке, это будет самая сложная встреча в серии», — приводит слова Драйзайтля ESPN.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».